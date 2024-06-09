Кулибали рассказал, какое прозвище дал Неймару

Защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали рассказал о том, какое прозвище он дал звёздному нападающему Неймару.

«Неймар – действительно важный футболист для нас. Я называю его «Магия» - он волшебник. Потому что его в его ногах столько волшебства. Когда он касается мяча, он невероятен», - сказал Кулибали The Mirror.

Напомним, что Неймар перебрался в «Аль-Хиляль» в августе прошлого года. Бразилец провёл за саудовский клуб только пять матчей, после чего получил серьёзную травму колена. Неймар до сих пор восстанавливается – он не выступит за сборную Бразилии на Кубке Америки.

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