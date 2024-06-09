Экс-игрок «Реала» высказал мнение о карьере Роналду в Саудовской Аравии

Экс-игрок мадридского «Реала» Рубен де ла Ред поделился мнением о португальском форварде Криштиану Роналду, ныне выступающем за саудовский «Аль-Наср».
«Я думаю, что у Роналду все хорошо в Саудовской Аравии. Он бы не оставался там так долго, если бы его что-то не устраивало. Значит, там все хорошо. Это новый ориентир на карте футбола, страна быстро развивается», - передает слова Рубена AS.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с января прошлого года. В общей сложности 39-летний нападающий провел 64 поединка, в которых отметился 58 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.
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