Экс-игрок «Реала» высказал мнение о карьере Роналду в Саудовской Аравии

«Я думаю, что у Роналду все хорошо в Саудовской Аравии. Он бы не оставался там так долго, если бы его что-то не устраивало. Значит, там все хорошо. Это новый ориентир на карте футбола, страна быстро развивается», - передает слова Рубена AS.