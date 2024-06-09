Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Экс-игрок «Реала» высказал мнение о карьере Роналду в Саудовской Аравии

09 Июня 2024 • 07:28 Комментировать

Экс-игрок мадридского «Реала» Рубен де ла Ред поделился мнением о португальском форварде Криштиану Роналду, ныне выступающем за саудовский «Аль-Наср».

«Я думаю, что у Роналду все хорошо в Саудовской Аравии. Он бы не оставался там так долго, если бы его что-то не устраивало. Значит, там все хорошо. Это новый ориентир на карте футбола, страна быстро развивается», - передает слова Рубена AS.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января прошлого года. В общей сложности 39-летний нападающий провел 64 поединка, в которых отметился 58 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Рубен Де Ла Ред Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024 Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Назван лучший опорный полузащитник мира: Райс занял второе место, Камавинга - четвёртый
Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик
Спортивные новости
Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Июня
07:28 · Саудовская Аравия
Экс-игрок «Реала» высказал мнение о карьере Роналду в Саудовской Аравии
07:23 · Россия. Премьер-лига
Ловчев высказался о Месси и Роналду 1
03:34 · Саудовская Аравия
«Аль-Наср» задумался о расставании с Мане
01:08 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» заинтересован в подписании чемпиона мира
08 Июня
23:29 · Германия. Бундеслига
«Аль-Ахли» намерен подписать звезду «Баварии» слухи
13:12 · Саудовская Аравия
Брозович рассказал, что думает о Роналду
07 Июня
13:34 · США. МЛС
Месси оценил возможность воссоединения трио Месси-Суарес-Неймар
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сразятся за топ-вратаря из Мадрида
06 Июня
19:05 · США. МЛС
Тьяго Силва объяснил, в чём Неймар круче Месси 1
15:39 · Саудовская Аравия
Роналду повторил фразу Доменика Торетто про семью, ставшую мемом фото
13:36 · Англия. Премьер-лига
Аллегри предложили контракт – тренер надеется на звонок из АПЛ
12:06 · Англия. Премьер-лига
Лукаку: «Саудовская Аравия меня не остановит, этот чемпионат будет только расти» 2
10:57 · Испания. Ла Лига
В клуб Роналду может перейти футболист «Реала» - названо имя
09:27 · Англия. Премьер-лига
Лукаку признался, что был близок к переезду в Саудовскую Аравию
01:33 · Испания. Ла Лига
Начо всё ещё может покинуть «Реал»
Все новости