«Аль-Наср» задумался о расставании с Мане

Нападающий «Аль-Насра» Садио Мане может вновь сменить клуб.

Сенегальский футболист пополнил ряды гранда чемпионата Саудовской Аравии в августе прошлого года, но уже нынешним летом, вероятно, будет продан. По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, «Аль-Наср» рассматривает возможность расставания с бывшей звездой «Ливерпуля» до закрытия летнего трансферного окна.

В активе Садио Мане 13 забитых мячей и восемь результативных передач в 32 поединках за «Аль-Наср» в завершившемся розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии. Действующий контракт 32-летнего игрока рассчитан до середины 2026 года.