Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср» задумался о расставании с Мане

09 Июня 2024 • 03:34 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:1
Аль-Наср Эр-Рияд

Нападающий «Аль-Насра» Садио Мане может вновь сменить клуб.

Сенегальский футболист пополнил ряды гранда чемпионата Саудовской Аравии в августе прошлого года, но уже нынешним летом, вероятно, будет продан. По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, «Аль-Наср» рассматривает возможность расставания с бывшей звездой «Ливерпуля» до закрытия летнего трансферного окна.

В активе Садио Мане 13 забитых мячей и восемь результативных передач в 32 поединках за «Аль-Наср» в завершившемся розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии. Действующий контракт 32-летнего игрока рассчитан до середины 2026 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Садио Мане трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Июня
01:08
«Аль-Наср» заинтересован в подписании чемпиона мира
04 Июня
03:42
Неймар ответил на вопрос о возвращении в «Сантос»
03:10
Неймар: «Месси – мой идол и друг, мы по-прежнему много общаемся»
02:40
Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» 2
03 Июня
23:33
Роналду отреагировал на переход Мбаппе в «Реал» 2
01 Июня
03:27
В «Аль-Насре» сделали важное заявление по будущему Роналду 1
00:11
Роналду – мимо трофея: «Аль-Наср» опять спасовал перед «Аль-Хилялем» и остался без Кубка Короля 3
31 Мая
01:26
Роналду – лидер Лиги чемпионов по голам со штрафных за последние 20 лет, Месси – третий
30 Мая
18:19
Актуальный прогноз и ставка на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср Кубка Саудовской Аравии — 31 мая 2024
16:09
Прогноз на точный счёт матча Аль-Хиляль — Аль-Наср Кубка Короля — 31 мая 2024
28 Мая
14:11
Роналду предупредил судью финала Кубка чемпионов 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте В сборной Англии назвали окончательный состав на Евро-2024 Новый тренер «Барселоны» Флик принял решение по Гави Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте
Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой»
Спортивные новости
Швёнтек разгромила Паолини и выиграла «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Июня
03:34 · Саудовская Аравия
«Аль-Наср» задумался о расставании с Мане
01:08 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» заинтересован в подписании чемпиона мира
08 Июня
23:29 · Германия. Бундеслига
«Аль-Ахли» намерен подписать звезду «Баварии» слухи
13:12 · Саудовская Аравия
Брозович рассказал, что думает о Роналду
07 Июня
13:34 · США. МЛС
Месси оценил возможность воссоединения трио Месси-Суарес-Неймар
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сразятся за топ-вратаря из Мадрида
06 Июня
19:05 · США. МЛС
Тьяго Силва объяснил, в чём Неймар круче Месси 1
15:39 · Саудовская Аравия
Роналду повторил фразу Доменика Торетто про семью, ставшую мемом фото
13:36 · Англия. Премьер-лига
Аллегри предложили контракт – тренер надеется на звонок из АПЛ
12:06 · Англия. Премьер-лига
Лукаку: «Саудовская Аравия меня не остановит, этот чемпионат будет только расти» 1
10:57 · Испания. Ла Лига
В клуб Роналду может перейти футболист «Реала» - названо имя
09:27 · Англия. Премьер-лига
Лукаку признался, что был близок к переезду в Саудовскую Аравию
01:33 · Испания. Ла Лига
Начо всё ещё может покинуть «Реал»
05 Июня
22:03 · Товарищеские матчи
Канте впервые за два года вышел в старте сборной Франции
15:34 · Португалия. Примейра-лига
В «Порту» приняли решение по будущему 41-летнего Пепе
Все новости