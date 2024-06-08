Брозович рассказал, что думает о Роналду

«Мне больше нравится играть вместе с Криштиану, а не против него. Если он за тебя, то можно ждать гола. Роналду – один из лучших футболистов в мире. Он многого добился за свою карьеру. Уверен, что он много не отдыхал и хорошо подготовился к чемпионату Европы», - передает слова футболиста Al Nassr Zone.