Брозович рассказал, что думает о Роналду

Хорватский полузащитник саудовского «Аль-Насра» Марсело Брозович высказался об одноклубнике Криштиану Роналду.
«Мне больше нравится играть вместе с Криштиану, а не против него. Если он за тебя, то можно ждать гола. Роналду – один из лучших футболистов в мире. Он многого добился за свою карьеру. Уверен, что он много не отдыхал и хорошо подготовился к чемпионату Европы», - передает слова футболиста Al Nassr Zone.
В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану сыграл 31 матч. 39-летний португалец стал лучшим бомбардиром лиги, забив 35 мячей и сделав 11 результативных передач.
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