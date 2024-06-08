Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Брозович рассказал, что думает о Роналду

08 Июня 2024 • 13:12 Комментировать

Хорватский полузащитник саудовского «Аль-Насра» Марсело Брозович высказался об одноклубнике Криштиану Роналду.

«Мне больше нравится играть вместе с Криштиану, а не против него. Если он за тебя, то можно ждать гола. Роналду – один из лучших футболистов в мире. Он многого добился за свою карьеру. Уверен, что он много не отдыхал и хорошо подготовился к чемпионату Европы», - передает слова футболиста Al Nassr Zone.

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану сыграл 31 матч. 39-летний португалец стал лучшим бомбардиром лиги, забив 35 мячей и сделав 11 результативных передач.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Марсело Брозович Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый «Реал» может потерять Беллингема Каземиро попрощался с «Манчестер Юнайтед» Лунин рассказал, как отреагировал на решение Анчелотти выпустить Куртуа в финале Лиги чемпионов Вратарь «Реала» Лунин выбрал себе новый клуб Президент «Реала» Перес готовит два громких подписания в 2025 году - названы имена Назван лучший центральный полузащитник в мире: Кроос лишь на 10-м месте Назван лучший нападающий мира: Мбаппе на втором месте Только пять игроков могут выиграть «Золотой мяч» - эксперты оценили шансы
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» «Реал» может потерять Беллингема Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой»
Спортивные новости
Алькарас в пяти сетах победил Синнера и вышел в финал «Ролан Гаррос» Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Швёнтек обыграла Гауфф и вышла в финал «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Июня
13:12 · Саудовская Аравия
Брозович рассказал, что думает о Роналду
07 Июня
13:34 · США. МЛС
Месси оценил возможность воссоединения трио Месси-Суарес-Неймар
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сразятся за топ-вратаря из Мадрида
06 Июня
19:05 · США. МЛС
Тьяго Силва объяснил, в чём Неймар круче Месси 1
15:39 · Саудовская Аравия
Роналду повторил фразу Доменика Торетто про семью, ставшую мемом фото
13:36 · Англия. Премьер-лига
Аллегри предложили контракт – тренер надеется на звонок из АПЛ
12:06 · Англия. Премьер-лига
Лукаку: «Саудовская Аравия меня не остановит, этот чемпионат будет только расти» 1
10:57 · Испания. Ла Лига
В клуб Роналду может перейти футболист «Реала» - названо имя
09:27 · Англия. Премьер-лига
Лукаку признался, что был близок к переезду в Саудовскую Аравию
01:33 · Испания. Ла Лига
Начо всё ещё может покинуть «Реал»
05 Июня
22:03 · Товарищеские матчи
Канте впервые за два года вышел в старте сборной Франции
15:34 · Португалия. Примейра-лига
В «Порту» приняли решение по будущему 41-летнего Пепе
10:36 · Саудовская Аравия
Роналду решил подписать де Хеа - португалец ведёт переговоры
04 Июня
19:27 · Испания. Ла Лига
Йерро стал спортивным директором саудовского «Аль-Насра» официально
16:45 · Саудовская Аравия
Роналду и Джорджина в постели – девушка показала фото фото
Все новости