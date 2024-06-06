Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился свежей фотографией со своими подписчиками в социальных сетях.

39-летний форвард на фото находится со своей семьёй: жена, три дочки и два сына. Футболист подписал фотографию: «Семья на первом месте».

Ранее в российских социальных сетях появился мем с Домиником Торенно (фильм Форсаж). В каждой из 10 франшизы становилась тема семьи. Любители кино даже посчитали, что герои Форсажа в восьмой части повторяли слово «семья» 33 раза.