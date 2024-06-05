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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду решил подписать де Хеа - португалец ведёт переговоры

05 Июня 2024 • 10:36 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выбрал нового голкипера для своей команды. Согласно сведениям журналистов TBR Football, 39-летний португальский бомбардир хочет пригласить в саудовский клуб звездного испанца Давида де Хеа.

Криштиану пообщался по этому поводу с руководством «Аль-Насра». Роналду считает, что де Хеа будет отличным подписанием для клуба.

В настоящий момент Давид находится в статусе свободного агента. Последним его местом работы был английский «Манчестер Юнайтед». Вратарь покинул манкунианцев летом прошлого года и до сих пор не нашел себе другой клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Давид Де Хеа трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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