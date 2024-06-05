Роналду решил подписать де Хеа - португалец ведёт переговоры

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выбрал нового голкипера для своей команды. Согласно сведениям журналистов TBR Football, 39-летний португальский бомбардир хочет пригласить в саудовский клуб звездного испанца Давида де Хеа.

Криштиану пообщался по этому поводу с руководством «Аль-Насра». Роналду считает, что де Хеа будет отличным подписанием для клуба.

В настоящий момент Давид находится в статусе свободного агента. Последним его местом работы был английский «Манчестер Юнайтед». Вратарь покинул манкунианцев летом прошлого года и до сих пор не нашел себе другой клуб.