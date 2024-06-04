В скором времени Криштиану Роналду выступит за сборную Португалии на чемпионате Европы. А пока что 39-летний звёздный нападающий отдыхает и набирается сил после непростого клубного сезона. Накануне Криштиану показал, как он подзаряжается под солнечными лучами.

Между тем, вторая половинка Роналду – модель Джорджина Родригес – опубликовала в социальных сетях целый ряд семейных фотографий. «Мой мир», - такими трогательными словами девушка сопроводила подборку.

На одной из фото Джорджина и Криштиану лежат в постели. Правда, на снимке видно только ноги и шикарный вид из окна.