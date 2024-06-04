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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду назвал свою главную цель

04 Июня 2024 • 15:13 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу своих целей.

«Я думаю, что цели на каждый сезон одни и те же: стараться изо всех сил и выигрывать титулы. Если возможно, то и собирать индивидуальные награды. Но моя главная цель – оставаться таким же, быть тем же Криштиану, каким вы видели меня в этом сезоне, делать всё, что в моих силах и достигать целей с «Аль-Насром» и сборной Португалии. Поддерживать свой уровень – это то, чего я ищу», - цитирует Роналду портал Goal.

Действующий контракт связывает Криштиану Роналду с «Аль-Насром» до конца сезона 2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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