Роналду после сезона без трофеев: «Вероятно, это один из лучших сезонов в моей карьере»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о завершившемся сезоне. «Аль-Наср» остался без трофеев, но сам Роналду выиграл «Золотую бутсу», забив 35 голов в чемпионате Саудовской Аравии.

«Вероятно, это один из лучших сезонов в моей карьере с точки зрения голов и голевых передач. Честно говоря, это многое значит для меня, потому что это моя работа. Я должен быть честным и сказать, что в начале сезона я не ставил такую цель [стать лучшим бомбардиром], но со временем начал понимать, что это возможно.

Хочу сказать спасибо партнёрам по команде, потому что без команды индивидуальные достижения не были бы возможны. Я очень горжусь тем, что побил рекорд саудовской лиги. Я чувствую себя счастливым, и это мотивирует меня каждый раз тренироваться и продолжать в том же духе», - цитирует Роналду портал Goal.

Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с начала 2023 года.