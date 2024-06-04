Неймар обозначил сроки восстановления - бразилец пропустил семь месяцев

Форвард саудовского «Аль-Хиляля» Неймар поведал о том, как проходит его восстановление после повреждения крестообразных связок.

«Все движется хорошо. Боль еще не ушла, но я работаю. С момента травмы прошло семь месяцев. Нужно еще несколько для полного восстановления. Мы движемся к цели», - передает слова 32-летнего бразильского футболиста Globo.

Напомним, что Неймар не выходил на футбольное поле с октября прошлого года. В минувшем сезоне звездный форвард принял участие всего в пяти встречах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

По итогам сезона «Аль-Хиляль» стал чемпионом страны и выиграл Кубок Короля.