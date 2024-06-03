Криштиану Роналду в понедельник сделал публикацию в социальных сетях. Звёздный нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии опубликовал фотографию в плавательных шортах под палящим солнцем. Роналду в очередной раз похвастался своей физической формой, в частности кубиками пресса.

«Подзаряжаемся», - так подписал фотографию Роналду, добавив эмодзи с солнцем.

Этим летом Криштиану Роналду выступит за сборную Португалии на чемпионате Европы. Соперниками португальской национальной команды на групповой стадии станут Чехия (18 июня), Турция (22 июня) и Грузия (26 июня).