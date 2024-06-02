Криштиану Роналду после завершения клубного сезона получил несколько дней отдыха перед началом подготовки к чемпионату Европы. Звёздный португалец опубликовал в социальных сетях милое семейное фото с возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми.

Напомним, что «Аль-Наср», за который выступает Роналду уже полтора года, занял в чемпионате Саудовской Аравии второе место. В других турнирах команда не преуспела, не сумев выиграть ни один из трофеев.

Отметим, что на групповой стадии чемпионата Европы соперниками сборной Португалии будут Турция, Грузия и Чехия.

Роналду сделал заявление после завершения сезона