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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Милота дня: Роналду опубликовал семейное фото фото

02 Июня 2024 • 19:22 Комментировать (1)

Криштиану Роналду после завершения клубного сезона получил несколько дней отдыха перед началом подготовки к чемпионату Европы. Звёздный португалец опубликовал в социальных сетях милое семейное фото с возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми.

Напомним, что «Аль-Наср», за который выступает Роналду уже полтора года, занял в чемпионате Саудовской Аравии второе место. В других турнирах команда не преуспела, не сумев выиграть ни один из трофеев.

Отметим, что на групповой стадии чемпионата Европы соперниками сборной Португалии будут Турция, Грузия и Чехия.

Роналду сделал заявление после завершения сезона

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
02 Июня 2024 в 19:49
Подпись : Я отошёл.. Хе..
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