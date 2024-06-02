Роналду сделал заявление после завершения сезона

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию после заключительного матча в сезоне.

«Играй, учись, развивайся, повторяй. Спасибо всем за поддержку в этом сезоне. Мы вернёмся ещё сильнее! – написал Роналду в социальных сетях.

Напомним, что «Аль-Наср» финишировал на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. В других турнирах команда Роналду тоже не смогла завоевать трофеи.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» уже полтора года. Действующий контакт связывает звёздного 39-летнего форварда с саудовским клубом до завершения сезона 2024/2025.