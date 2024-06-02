Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду сделал заявление после завершения сезона

02 Июня 2024 • 15:57 Комментировать (1)

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию после заключительного матча в сезоне.

«Играй, учись, развивайся, повторяй. Спасибо всем за поддержку в этом сезоне. Мы вернёмся ещё сильнее! – написал Роналду в социальных сетях.

Напомним, что «Аль-Наср» финишировал на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. В других турнирах команда Роналду тоже не смогла завоевать трофеи.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» уже полтора года. Действующий контакт связывает звёздного 39-летнего форварда с саудовским клубом до завершения сезона 2024/2025.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Alex1972
02 Июня 2024 в 16:11
Просох чтоль уже.. Хе.. 🤭🥃🚽🐬
Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Анчелотти: «Я посоветовал «Реалу» подписать лучшего тренера, всё быстро решилось» Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия»
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача «Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июня
15:57 · Саудовская Аравия
Роналду сделал заявление после завершения сезона 1
15:10 · Саудовская Аравия
Директор «Аль-Насра»: «Кровь Роналду пожелтела»
11:51 · Англия. Премьер-лига
Роналду ведёт переговоры с двумя звёздными игроками - названы имена 1
01 Июня
15:22 · Саудовская Аравия
«Он каждый год плачет, пусть учится у Месси, как быть игроком мирового класса»: реакция соцсетей на слёзы Роналду после поражения в Кубке 2
12:34 · Саудовская Аравия
Неймар поддержал провокацию против Роналду 1
10:39 · Италия. Серия А
Роналду или Месси: Бонуччи ответил, против кого сложнее играть
09:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может продать Рафинью за 100 миллионов евро 1
08:45 · Саудовская Аравия
Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон
07:20 · Саудовская Аравия
Стало известно, как Криштиану Роналду отреагировал на поражение в финале 3
03:27 · Саудовская Аравия
В «Аль-Насре» сделали важное заявление по будущему Роналду 1
31 Мая
15:37 · Англия. Премьер-лига
Названо условие, при котором «Манчестер Сити» отпустит Эдерсона слухи
13:52 · Турция
Назван возможный клуб Бензема в Европе слухи
01:26 · Лига чемпионов
Роналду – лидер Лиги чемпионов по голам со штрафных за последние 20 лет, Месси – третий
30 Мая
08:23 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал о влиянии Роналду
01:48 · Саудовская Аравия
Жёсткая месть: Неймар проколол шины одноклубнику видео
Все новости