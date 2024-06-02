Директор «Аль-Насра»: «Кровь Роналду пожелтела»

Гидо Фьенга, который занимает должность генерального директора «Аль-Насра», высказался на тему будущего звёздного нападающего Криштиану Роналду.

«Кровь Криштиану Роналду пожелтела», - сказал Фьенга, подразумевая клубные цвета «Аль-Насра». «Конечно, он продолжить играть за нас в следующем сезоне», - цитирует функционера портал Goal.

Действующий контракт 39-летнего Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года. Ранее в прессе появлялась информация о желании саудовского клуба продлить трудовой договор ещё на один сезон.

Ближайшим летом Роналду выступит со сборной Португалии на чемпионате Европы.