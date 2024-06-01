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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Он каждый год плачет, пусть учится у Месси, как быть игроком мирового класса»: реакция соцсетей на слёзы Роналду после поражения в Кубке

01 Июня 2024 • 15:22 Комментировать

31 мая «Аль-Наср» с Криштиану Роналду второй сезон подряд не смог выиграть ни одного титула. В финале Кубка Саудовской Аравии встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Встреча завершилась победой первых в серии пенальти 5:4, а в основное время команды сыграли вничью 1:1.

После этого поражения весь мир облетели фотографии и видео страданий Роналду на поле. Португальца в слезах успокаивали товарищи по команде. Зная, что у Криштиану есть как поклонники, так и недруги сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало реакцию болельщиков на эмоции Роналду.

«Роналду выглядит сломленным»! - @xFootballWorld

«Лучший лузер все времён», - @AMARYAMARY9

«CR7 завершил свой второй сезон в Саудовской Аравии с 0 трофеев», - @hazzaa_sa

«Роналду всё. Ему следует поучиться у Месси тому, как стать игроком мирового класса», - @ManLikeIcey

«Так грустно, что CR за два года так и не смог выиграть ни одного трофея на Востоке. Он забил огромное количество голов, надеюсь, португальцам не придётся плакать на Евро-2024», - @Teesaids

«Он каждый год плачет», - @MrRightke


Достоин ли Роналду выиграть хотя бы один титул в Саудовской Аравии?
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Криштиану Роналду Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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