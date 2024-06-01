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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар поддержал провокацию против Роналду

01 Июня 2024 • 12:34 Комментировать (1)

В Саудовской Аравии состоялся финальный поединок Кубка Короля между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем». Команда Криштиану Роналду осталась без трофея, потерпев поражение в серии послематчевых пенальти.

Во время поединка группа фанатов «Аль-Хиляля» начала провоцировать 39-летнего португальца выкриками «Месси, Месси». Звездный нападающий команды Неймар поддержал болельщиков и присоединился к скандированию.

Напомним, что игровое время финального противостояния завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Аль-Хиляля», одержавшие победу – 5:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
01 Июня 2024 в 13:01
Поддержал?.. Хе.. Он её возглавил.. Месси, Месси!!!.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣👏
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