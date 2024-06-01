Неймар поддержал провокацию против Роналду

В Саудовской Аравии состоялся финальный поединок Кубка Короля между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем». Команда Криштиану Роналду осталась без трофея, потерпев поражение в серии послематчевых пенальти.

Во время поединка группа фанатов «Аль-Хиляля» начала провоцировать 39-летнего португальца выкриками «Месси, Месси». Звездный нападающий команды Неймар поддержал болельщиков и присоединился к скандированию.

Напомним, что игровое время финального противостояния завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Аль-Хиляля», одержавшие победу – 5:4.