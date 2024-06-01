Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон

Звездный форвард саудовского «Аль-Хиляля» Неймар отреагировал на победу своей команды в Кубке Короля и намекнул, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

«Еще один титул! Мои поздравления команде. Парни, вы отлично выступили и превзошли самих себя. Спасибо вам за трофеи в этом сезоне. В следующем я подключусь к вашей работе», - оставил сообщение бразильский нападающий в социальных сетях.

Напомним, что в финале Кубка Короля «Аль-Хиляль» победил «Аль-Наср» (1:1, 5:4 по пенальти). Также команда стала триумфатором чемпионата Саудовской Аравии.

Неймар не играет с октября. Нападающий находится в лазарете из-за травмы «крестов» и мениска.