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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Стало известно, как Криштиану Роналду отреагировал на поражение в финале

01 Июня 2024 • 07:20 Комментировать

В финальном матче Кубка Короля «Аль-Насру» противостоял «Аль-Хиляль». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Судьба трофея решилась в серии пенальти, в которой футболисты «Аль-Хиляля» были точнее – 5:4.

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду эмоционально воспринял неудачу своей команды. После поражения 39-летний португалец сел на газон и расплакался. Партнеры пытались успокоить своего лидера.

В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» стал вторым, уступив золото «Аль-Хилялю». Криштиану стал лучшим бомбардиром турнира, забив 35 голов в 31 встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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