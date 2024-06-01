Стало известно, как Криштиану Роналду отреагировал на поражение в финале

В финальном матче Кубка Короля «Аль-Насру» противостоял «Аль-Хиляль». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Судьба трофея решилась в серии пенальти, в которой футболисты «Аль-Хиляля» были точнее – 5:4.

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду эмоционально воспринял неудачу своей команды. После поражения 39-летний португалец сел на газон и расплакался. Партнеры пытались успокоить своего лидера.

В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» стал вторым, уступив золото «Аль-Хилялю». Криштиану стал лучшим бомбардиром турнира, забив 35 голов в 31 встрече.