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Саудовская Аравия. Премьер-лига

В «Аль-Насре» сделали важное заявление по будущему Роналду

01 Июня 2024 • 03:27 Комментировать (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:1
Аль-Наср Эр-Рияд

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжит выступления в клубе.

В пятницу команда звёздного португальца уступила в финале Кубка Короля «Аль-Хилялю» (1:1 и 4:5 в серии послематчевых пенальти). После завершения поединка генеральный директор «Аль-Насра» Гидо Фьенга подтвердил, что Роналду останется в клубе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Действующий контракт 39-летнего форварда истекает через год.

На счету Криштиану Роналду 50 забитых мячей в 51 матче завершившегося сезона. Напомним, что экс-игрок «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Ювентуса» стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Гидо Фьенга Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
01 Июня 2024 в 03:48
Видать мылился свалить.. В Монголию.. Но бабки удержали.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
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