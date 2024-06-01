В «Аль-Насре» сделали важное заявление по будущему Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжит выступления в клубе.

В пятницу команда звёздного португальца уступила в финале Кубка Короля «Аль-Хилялю» (1:1 и 4:5 в серии послематчевых пенальти). После завершения поединка генеральный директор «Аль-Насра» Гидо Фьенга подтвердил, что Роналду останется в клубе. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Действующий контракт 39-летнего форварда истекает через год.

На счету Криштиану Роналду 50 забитых мячей в 51 матче завершившегося сезона. Напомним, что экс-игрок «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Ювентуса» стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии.