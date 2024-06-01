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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду – мимо трофея: «Аль-Наср» опять спасовал перед «Аль-Хилялем» и остался без Кубка Короля

01 Июня 2024 • 00:11 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:1
Аль-Наср Эр-Рияд

В этом сезоне у «Аль-Насра» сформировался конкретный затык на «Аль-Хиляле». После очной августовской победы «Аль-Наср» три раза кряду проиграл «Аль-Хилялю (в том числе в товарищеском матче), а в четвёртом случае сверхдосадно упустил победу в концовке.

«Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» с большими отрывом заняли в чемпионате Саудовской Аравии первое и второе места соответственно. Венцом сезона в этой ближневосточной стране стало сражение в последний весенний день двух главных топ-клубов в финале Кубка Короля.

Протокол игры  
Аль-Хиляль Эр-Рияд1:1Аль-Наср Эр-Рияд
   
(1:0) Митрович Александар7'  
  88'Яхья Айман (1:1)
БоноАбдулхамид СаудКулибали Калиду  28'  90'Аль-Булаихи Али  87'  87'Лоди Ренан  22' 46' (Аль-Шахрани Яссер ( 46'  98') Аль-Давсари Халифа 110' (Аль-Хамдан Абдулла ( 110') Невеш РубенАль-Фарадж Салман  33' 74' (Канно Мохамед ( 74'  108') Малком Филипе 109' (Аль-Давсари Нассер ( 109') Майкл  40' 86' (Аль-Брейк Мохаммед ( 86'Аль-Тамбакти Хассан 90') Митрович Александар
Запасные: Аль-Овайс МохаммедАль-Кахтани МохаммедАль-Шехри Салех
Оспина Давид  56'Аль-Ганам Султан  120'Ладжами АлиАль-Амри Абдулела  45' 59' (Гариб Абдуррахман ( 59') Теллес Алекс  106'Отавио Эдмилсон  26' 81' (Аль-Хассан Али ( 81') Аль-Хайбари АбдуллаЯхья Айман 105' (Аль-Немер Мешари ( 105') Брозович Марсело 69' (Аль-Наджи Сами ( 69') Мане Садио 59' (Валид Абдулла ( 59') Роналду Криштиану
Запасные: Аль-Фатил Мохаммед IIКасем МохаммедАль-Сулейхим АбдулмаджидСабер ВалидБушаль Наваф
31 мая. Стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити".

Если вспоминать предыдущий матч команд, состоявшийся ровно две недели назад, то стартовые отрезки сложились по-разному. Тогда был быстрый гол «Аль-Насра» – на первой же минуте. Сейчас случился быстрый гол «Аль-Хиляля», но всё же не столь оперативный.

Вилка-развилка произошла на шестой-седьмой минутах. Мане отличный момент не использовал – пробил выше створа. Ответка пришла незамедлительно. Малком навесил с правого полуфланга на дальнюю штангу, и Митрович головой послал мяч в сетку через ногу Оспины. 0:1.

Теперь «Аль-Насру» надо было отыгрываться. Но как это сделать? Непросто это сделать. Ворох моментов не давался команде Луиша Каштру. Уже обрисовывались контуры очередного непобедного матча «Аль-Насра» против «Аль-Хиляля».

На 32-й минуте Яхья выходил один на один по зоне правого инсайда и пробил по воротам. Боно коснулся мяча, который отправился дальше по направлению к створу, но защитник вынес его за лицевую. А ключевым было другое – положение «вне игры» у Яхья.

Другое дело – шанс Роналду. Частично другое. Эпизод похожий. Криштиану тоже не переиграл голкипера. Но офсайда не было. До перерыва КриРо ещё с левой стороны угрожал владениям Буну, пробивал в дальний угол. Вратарь справился.

Начало второго тайма хоть и обошлось без голов, всё равно выдалось событийным. Отавио справа набросил на Роналду, через себя угодившего в правую штангу. Затем Малком потревожил Оспину – тот справился. Но это в том случае справился – а в другом?

По центру прорвался звёздный экс-игрок «Зенита» на встречу с голкипером. Оспина бросился наперерез и столкнулся с Малкомом за пределами штрафной площадки. Давид получил повреждение, но не только. Ещё Оспина получил прямое удаление.

Каштру пожертвовал числом номинальных игроков атаки – вратарь Валид Абдалла вышел на замену вместо Садио Мане. Вдесятером «Аль-Насру» всё равно требовалось идти вперёд. Роналду со штрафного не прошил Боно. Справа аль-Ганам прострелил безадресно.

Яхья также справа примерялся в дальний угол – удалось Боно отвести угрозу. Митрович в контратаке мог всё решать для «Аль-Хиляля» – и едва не попал в левый угол. А «Аль-Наср» сравнял счёт! Яхья из зоны рядом с Роналду головой превратил в гол вброс аута справа от аль-Ганама. 1:1.

К этому времени составы уже были уравнены. Аль-Булаихи сфолил на фланге, неспортивно повёл себя и схватил две жёлтые карточки. Плюс (или минус) после ответного гола «Аль-Насра» Кулибали на добивании ногой задел голову накрывшего мяч Валида. Это вторая жёлтая.

Так что за считанные минуты состав «Аль-Хиляля» на поле сократился с одиннадцати до девяти игроков. То «Аль-Наср» был в меньшинстве, а тут он вдруг резко оказался в большинстве. И мог вырвать победу в добавленное время. Но не вырвал. Игра перетекла в дополнительное.

Можно сказать, в основное время отзеркалился сценарий очного матча этих команд двухнедельной давности. Там 1:1 – и здесь 1:1. Там быстрый гол «Аль-Насра» и поздний мяч «Аль-Хиляля». Здесь – наоборот. И тут обязательно нужно было выявить победителя.

В укороченных таймах его не выявили. В первом дополнительном тайме «Аль-Хиляль» владел инициативой, а во втором он действовал на контратаках. В общем, судьба трофея решалась в серии пенальти. Лотерея или нет?

Обе команды смазали по первому удару с точки. Рубен Невеш попал в левую штангу, Алекс Теллес зарядил выше правой девятки. Потом забивать стали, в том числе Роналду. 1:1, 2:2, 3:3, 4:4. А потом Абдулхамид не пробил Валида…

«Аль-Насру» оставалось реализовать один пенальти, чтобы взять Кубок. Аль-Хассан нормально пробил в правый угол, но красавчик Боно вытащил! Аль-Давсари сделал счёт 5:4 в серии. И Аль-Немер не забил в правый угол – Боно отразил мяч в перекладину. «Аль-Хиляль – обладатель Кубка Короля!

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Кирилл Иванцов

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Криштиану Роналду Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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