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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Жёсткая месть: Неймар проколол шины одноклубнику видео

30 Мая 2024 • 01:48 Комментировать

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар жёстко отомстил одноклубнику Ренану Лоди. Бразильский защитник просто завязал узел на шнурках бутс Неймара, но его звёздный партнёр поступил куда более дерзко. В ответ Неймар проколол шины на автомобиле Лоди. Экс-игрок «Барселоны» даже опубликовал соответствующее видео в социальных сетях.

«В один день охотишься ты, а в другой – на тебя. Мы в расчёте», - написал Неймар.

Отметим, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году за бразильского форварда «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро. Сложно представить, когда этот трансферный рекорд может быть побит.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Ренан Лоди Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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