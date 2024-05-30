Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар жёстко отомстил одноклубнику Ренану Лоди. Бразильский защитник просто завязал узел на шнурках бутс Неймара, но его звёздный партнёр поступил куда более дерзко. В ответ Неймар проколол шины на автомобиле Лоди. Экс-игрок «Барселоны» даже опубликовал соответствующее видео в социальных сетях.

«В один день охотишься ты, а в другой – на тебя. Мы в расчёте», - написал Неймар.

Отметим, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году за бразильского форварда «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро. Сложно представить, когда этот трансферный рекорд может быть побит.