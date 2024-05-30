Роналду высказался после получения награды

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. В свои 39 лет португалец смог забить 35 раз, что, конечно, не может не впечатлять. Кстати, Роналду стал первым игроком, которому удавалось выиграть бомбардирскую гонку в четырёх разных лигах (Англия, Испания, Италия, Саудовская Аравия).

Роналду уже вручили приз как лучшему бомбардиру завершившегося саудовского чемпионата. Звёздный футболист высказался по поводу награды

«Горжусь тем, что стал лучшим бомбардиром этого сезона. Дальше – больше!» - написал Роналду в социальных сетях.

Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

Появилась новая информация о будущем Роналду