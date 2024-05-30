Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду высказался после получения награды

30 Мая 2024 • 01:30 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. В свои 39 лет португалец смог забить 35 раз, что, конечно, не может не впечатлять. Кстати, Роналду стал первым игроком, которому удавалось выиграть бомбардирскую гонку в четырёх разных лигах (Англия, Испания, Италия, Саудовская Аравия).

Роналду уже вручили приз как лучшему бомбардиру завершившегося саудовского чемпионата. Звёздный футболист высказался по поводу награды

«Горжусь тем, что стал лучшим бомбардиром этого сезона. Дальше – больше!» - написал Роналду в социальных сетях.  

Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с начала 2023 года. 

Появилась новая информация о будущем Роналду

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 «Реал» потерял Лунина перед финалом Лиги чемпионов Флик принял решение о будущем Левандовски в «Барселоне» 28 команд уже вышли в Лигу чемпионов – весь список Киммих ответил на предложение «Барселоны» «Аталанта» Миранчука лишила Италию шестой путёвки в Лигу чемпионов Звезда «Реала» Модрич выбрал клуб, в котором готов завершить карьеру «Манчестер Юнайтед» принял окончательное решение по тен Хагу Винисиус назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Фергюсон произнёс одно слово после победы «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Барселона» объявила об увольнении Хави «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего
Спортивные новости
Экс-главный тренер сборной России: Дальше четвертьфинала на ЧМ мы бы не прошли Кожевников: Шведы только вонять могут Канарейкин оценил судейство на минувшем ЧМ Экс-главный тренер сборной России: У нас любят, когда девочки танцуют, а хоккеем мы не занимаемся Канарейкин: Сборной России однозначно не хватало на ЧМ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Мая
01:48 · Саудовская Аравия
Жёсткая месть: Неймар проколол шины одноклубнику видео
01:30 · Саудовская Аравия
Роналду высказался после получения награды
01:26 · Саудовская Аравия
Роналду получил награду в Саудовской Аравии фото
29 Мая
11:44 · Саудовская Аравия
Жезуш продлил контракт с «Аль-Хилялем»
09:56 · Испания. Ла Лига
Винисиус высказал мнение о культовом праздновании Роналду 1
28 Мая
18:46 · Россия. Премьер-лига
Смолов может сменить «Динамо» на другой клуб РПЛ
18:16 · Англия. Премьер-лига
Каземиро интересен трём клубам
16:17 · Англия. Премьер-лига
Клуб Роналду хочет подписать звезду «Ливерпуля»
14:11 · Саудовская Аравия
Роналду предупредил судью финала Кубка чемпионов 1
13:57 · США. МЛС
Руни объяснил, почему Месси лучше Роналду
13:00 · Саудовская Аравия
Роналду вошёл в историю и сделал заявление
08:11 · Россия. Премьер-лига
Смолов оценил игру 39-летнего Роналду
08:03 · Россия. Премьер-лига
Смолов выбрал между Роналду и Месси
02:27 · Саудовская Аравия
Роналду в седьмой раз в карьере забил 50 голов за сезон
02:17 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Меня не очень любят в Саудовской Аравии»
Все новости