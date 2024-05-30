Нападающий Криштиану Роналду получил очередную награду в своей карьере. На этот раз звёздному футболисту вручили золотую бутсу как лучшему бомбардиру чемпионата Саудовской Аравии. Соответствующие фото 39-летний Роналду опубликовал в социальных сетях.

В 31 матче завершившегося чемпионата Саудовской Аравии Роналду наколотил 35 голов, что является отличным показателем. Второй лучший бомбардир Про-лиги, Александар Митрович, записал на свой счёт 28 голов.

Действующий контракт связывает Криштиану с «Аль-Насром» до середины 2025 года. Отметим, что команда финишировала на второй позиции в турнирной таблице саудовской лиги.

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