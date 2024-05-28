Появилась новая информация о будущем Роналду

В прессе появилась новая информация о будущем звёздного нападающего Криштиану Роналду. Как сообщает talkSPORT, «Аль-Наср» запланировал на лето переговоры с 39-летним португальцем о продлении контракта.

Отмечается, что Роналду открыт к продлению контракта ещё на один год – до середины 2026 года. При таком раскладе португалец будет играть за «Аль-Наср» до 41 года, а затем сыграет на чемпионате мира, если, конечно, сборная Португалии туда попадёт

Если контракт будет продлён, то заработная плата Роналду вырастет. Сейчас португалец получает по 200 миллионов евро за каждый сезон в Саудовской Аравии.

Роналду вошёл в историю и сделал заявление