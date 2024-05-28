Роналду предупредил судью финала Кубка чемпионов

В пятницу, 31 мая, «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» сойдутся лицом к лицу в финале Саудовского кубка чемпионов. Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в преддверии столь важной игры предупредил судей.

«Мы хорошо завершили лигу, и теперь пришло время выиграть Кубок короля. Я могу надеяться, что команда сыграет хорошо, и что финал получится не только качественным, но и честным. Это то, о чём я прошу больше всего», - цитирует Роналду портал Goal.

Напомним, что в недавней игре против «Аль-Хиляля» Роналду был удалён с поля. Тогда команды встречались в полуфинале Суперкубка страны.

Роналду вошёл в историю и сделал заявление