Роналду вошёл в историю и сделал заявление

Криштиану Роналду оказался первым в истории футболистом, ставшим лучшим бомбардиром в четырёх разных лигах. Португальцу удавалось это в Англии, Испании, Италии и теперь Саудовской Аравии. Сам Роналду дал комментарий на этот счёт.

«Горжусь тем, что вошёл в историю как первый лучший бомбардир в четырёх странах. Огромное спасибо всем клубам, партнёрам по команде и штабам, которые помогали мне на этом пути», - написал Роналду в социальных сетях.

Отметим, что ближайшим летом Криштиану Роналду выступит за сборную Португалии на чемпионате Европы. Турнир пройдёт в Германии и стартует уже 14 июня.

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