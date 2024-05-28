Рекорд или команда: Роналду ответил, что для него важнее

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пообщался с журналистами после победы над «Аль-Иттихадом» со счетом 4:2. 39-летний португалец оформил дубль и установил рекорд лиги по голам за сезон.

«Мы хорошо завершили чемпионат. Теперь нужно постараться выиграть Кубок. Я очень доволен. Во-первых, из-за победы и успешного завершения чемпионата. Во-вторых, из-за своего рекорда по голам. Это значимое достижение для меня. Но самое важное – это команда. Мы становимся лучше и показываем классный футбол», - передает слова португальца Goal.com.

Криштиану принял участие в 31 матче чемпионата Саудовской Аравии. Он забил 35 голов и сделал 11 ассистов.