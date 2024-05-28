Роналду в седьмой раз в карьере забил 50 голов за сезон

Криштиану Роналду забил 50 голов за «Аль-Наср» в текущем сезоне.

Португалец не только стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата Саудовской Аравии, но и установил рекорд лиги – ранее никто не забивал 35 голов за один розыгрыш. Кроме того, благодаря дублю в поединке заключительного тура против «Аль-Иттихада» (4:2) 39-летний форвард достиг отметки в 50 мячей за сезон во всех турнирах на клубном уровне. Этот показатель покорился Роналду в седьмой раз в карьере и впервые за последние восемь лет.

Криштиану отличился за «Аль-Наср» 50 раз, проведя 50 матчей. В общей сложности в активе нападающего 64 гола в 69 встречах за саудовский коллектив.