Роналду дерзко высказался о своём новом рекорде

Завершился чемпионат Саудовской Аравии. В последнем туре «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттихад» со счётом 4:2. Звёздный нападающий Криштиану Роналду в прошедшем поединке оформил дубль. Португалец установил новый рекорд саудовской лиги, забив 35 голов за сезон.

Вскоре после игры Роналду сделал в социальных сетях публикацию, посвящённую своему новому рекорду.

«Я не гонюсь за рекордами, это рекорды гонятся за мной», - дерзко высказался Роналду.

Напомним, что за «Аль-Наср» Роналду выступает уже полтора года. Действующий контракт 39-летнего форвард с саудовским клубом рассчитан до конца сезона 2024/2025.