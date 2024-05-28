Роналду впервые за 8 лет забил 35 голов в чемпионате

Нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду впервые за восемь лет покорилась отметка в 35 забитых мячей в рамках чемпионата.

39-летний португалец стал лучшим бомбардиром и рекордсменом саудовской лиги, забив 35 голов в 31 игре. Примечательно, что Роналду удалось достичь показателя в 35 мячей в чемпионате впервые с сезона-2015/16 – тогда форвард ещё выступал в Ла Лиге за мадридский «Реал». В той кампании Криштиану также отличился 35 раз, проведя при этом 36 матчей.

Самым результативным для Роналду остаётся сезон-2014/15, когда он поразил ворота соперников по Ла Лиге невероятные 48 раз.

В бомбардирской гонке чемпионата Саудовской Аравии лидер атаки «Аль-Насра» опередил Александара Митровича («Аль-Хиляль»), забившего 28 голов.