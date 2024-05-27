Роналду – первый игрок, ставший лучшим бомбардиром в четырёх разных лигах

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился очередным историческим достижением.

39-летний игрок установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии, забив 35 голов по итогам сезона. Кроме того, как сообщает журналист Фабрицио Романо, португалец стал первым в истории игроком, удостоившимся звание лучшего бомбардира в четырёх разных чемпионатах. Ранее Роналду выигрывал гонку голеадоров в Английской премьер-лиге, испанской Ла Лиге (трижды) и итальянской Серии А.

Напомним, Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. До отъезда из Европы нападающий представлял цвета «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса», мадридского «Реала» и лиссабонского «Спортинга».