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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду закрыл чемпионат дублем в ворота «Аль-Иттихада» Бензема и поставил рекорд по голам за сезон

27 Мая 2024 • 23:03 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
4:2
Аль-Иттихад Джидда

«Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» сыграли в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Матч 34-го тура состоялся 27 мая в городе Эр-Рияд.

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд4:2Аль-Иттихад Джидда
(1:0) Роналду Криштиану45'  
(2:0) Роналду Криштиану69'  
(3:0) Гариб Абдуррахман78'  
  89'Аль-Шамрани Фарах (3:1)
  90'Фабиньо Энрике (3:2)
(4:2) Аль-Немер Мешари90'  
Алаа Наджар РахидАль-Бушайль НавафАль-Амри Абдулела  90'Аль-Фатил Мохаммед IIКассем МохаммедАль-Сулейхим Абдулмаджид 64' (Брозович Марсело ( 64') Мане Садио  3' 46' (Отавио Эдмилсон ( 46') Аль-Хассан Али 64' (Аль-Алива Абдулазиз ( 64') Аль-Наджи СамиГариб АбдуррахманРоналду Криштиану 74' (Аль-Немер Мешари ( 74')
Запасные: Аль-Ганам СултанВалид АбдуллаАман АвадЯхья АйманАлавжами Али
Аль-Махасне МохаммедАль-Менхали Суайлем  51'  66'Аль-Муса Саад 46' (Аль-Сахафи Марван ( 46') Кадеш Хасан 60' (Аль-Джаади Турки ( 60') Аль-Шанкити МуханнадКанте Н'ГолоАль-Нашри АуадАль-Гамди Файсал 46' (Луис Фелипе ( 46') Альгамди Ахмед 46' (Фабиньо Энрике ( 46') Хаджи ТалалЖота Серран
Запасные: Аль-Джадаани АбдуллаАль-Хаммами ХаммамФархан СултанАль-Шамрани Фарах
27 мая. Стадион "Аль-Аввал Парк".

 

Криштиану Роналду против Карима Бензема. Вот такая красивая афиша могла состояться в последнем туре чемпионата Саудовской Аравии, если бы француз появился на поле. Но давненько уже вокруг Карима только скандалы: он клубом разочарован и даже в заявку не попадает. Из звёзд в основе «Аль-Иттихада» появился только Нголо Канте. А в центре нападения «Аль-Насра» блистал Криштиану Роналду, которому по краям помогали Мане и Гариб. По звёздам тоже всё, Брозовича и Отавио решено было оставить в резерве

Матч для «Аль-Насра» ровным счётом ничего не решал – команда точно оставалась на втором месте. «Аль-Иттихад» же боролся за Лигу чемпионов АФК – второй по значимость турнир Азии. Но КриРо и компания не стали смотреть на мотивацию, а заиграли активно. Садио Мане уже на третьей минуте получил жёлтую карточку, зарядив по ноге Аль-Шанкити. Постепенно эта активность стала перерастать и в опасные моменты.

«Аль-Наср» чаще атаковал, точнее бил. Так у «Аль-Иттихада» за первый тайм ни одного удара в створ ворот не набралось, а у хозяев целых четыре. Правда, основная активность легла перед свистком на перерыв. На третьей компенсированной минуте Роналду ускорился на заброс Аль-Фатила, оторвался от защитников, грудью мяч себе подработал и мощным ударом прошил голкипера – 1:0.

Любопытно, что в следующей же атаке Криштиану проделал подобный трюк, но пробил низом с подступов штрафной площади – в этот раз голкипер отвёл угрозу ногой. «Аль-Иттихад» же ничего сделать не мог, поэтому сразу после перерыва Гальярдо стрельнул тройной заменой, а Луиш Каштру удивил, убрав с поля Садио Мане. Вместо сенегальца вышел Отавио. Игра продолжилась с небольшим преимуществом хозяев, обменом угловыми и частыми дальними ударами Роналду, которые теперь летели мимо цели.

Неспешное течение матча прервал Отавио, из глубины вывалившийся на рандеву с голкипером. Аль-Менхали завалил португальца в метре от штрафной площади, заработав красную карточку для себя и стандарт для другого португальца. Криштиану Роналду со штрафного пробил неплохо, но мяч ушёл на угловой, коснувшись «стенки». А вот с этого углового КриРо уже забил, высоко выпрыгнув и замкнув подачу Брозовича – 2:0.

Мог случиться и хет-трик, но на 74-й минуте Роналду под овации трибун поле покинул, а на 79-й Аль-Наджи заработал пенальти. Без Криштиану 11-метровый взялся исполнять Гариб и пробил без ошибки – 3:0. Правда, разгрома не случилось. За минуту до конца основного времени Аль-Шамрани выскочил на кросс справа от Хаджи, после чего просочился между двух защитников и точно пробил – 3:1. А уже в компенсированное время Канте на замахе убрал Авада и заработал пенальти. Фабиньо ударом с 11 метров Наджара не переиграл, но был первым на добивании – 3:2.

«Аль-Наср» оставил за собой последнее слово и завершил чемпионат победой уверенной. Аль-Немер головой в падении замкнул кросс справа от Аль-Алива, забив четвёртый мяч своей команды - 4:2. А Криштиану Роналду ещё и выиграл бомбардирскую гонку, дублем только укрепив своё преимущество над Митровичем – у КриРо 35 забитых мячей (новый рекорд по голам за сезон для Саудовской Аравии), у серба – 28.

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Аль-Наср Аль-Иттихад

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