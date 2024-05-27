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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду установил бомбардирский рекорд чемпионата Саудовской Аравии

27 Мая 2024 • 23:00 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
4:2
Аль-Иттихад Джидда

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал рекордсменом чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец оформил дубль в сегодняшнем поединке заключительного тура против «Аль-Иттихада». 39-летний форвард открыл счёт в компенсированное к первому тайму время, а на 69-й минуте удвоил преимущество своей команды. В активе Роналду 35 забитых мячей в нынешнем розыгрыше саудовского чемпионата – рекорд турнира. Также звёздный футболист отметился 11 результативными передачами.

«Аль-Наср» завершит сезон на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от ставшего чемпионом «Аль-Хиляля» – 14 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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