Роналду установил бомбардирский рекорд чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал рекордсменом чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец оформил дубль в сегодняшнем поединке заключительного тура против «Аль-Иттихада». 39-летний форвард открыл счёт в компенсированное к первому тайму время, а на 69-й минуте удвоил преимущество своей команды. В активе Роналду 35 забитых мячей в нынешнем розыгрыше саудовского чемпионата – рекорд турнира. Также звёздный футболист отметился 11 результативными передачами.

«Аль-Наср» завершит сезон на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от ставшего чемпионом «Аль-Хиляля» – 14 очков.