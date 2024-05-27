«Аль-Наср» восхитился Роналду

«Аль-Наср» продолжает восхищаться Криштиану Роналду при каждой удобной возможности. На этот раз саудовский клуб опубликовал несколько фотографий, на которых Роналду в своём фирменном стиле празднует гол на тренировке.

«Просто величайшее празднование в истории футбола», - так пресс-служба «Аль-Насра» подписала фотографии.

В понедельник «Аль-Наср» проведёт матч последнего тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада». Не пропустите текстовую трансляцию. Команда Роналду уже никуда не денется со второго места в турнирной таблице.

Действующий контракт 39-летнего Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.