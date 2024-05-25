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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду предложил своим поклонникам вложиться в криптовалюту

25 Мая 2024 • 15:31 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду анонсировал выход новой коллекции NFT на криптобирже Binance.

В социальных сетях португалец заявил, что в ближайшее время в самой популярной криптобирже мира выйдет уже четвёртая личная коллекция NFT. Купить её можно будет за реальные деньги в валюте.

NFT в криптвалюте – уникальное изображение, которое имеет особую ценность, оно не может повториться у другого пользователя.

Стоит отметить, что Роналду является лицом популярной криптобиржи Binance.  


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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