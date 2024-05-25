Роналду предложил своим поклонникам вложиться в криптовалюту

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду анонсировал выход новой коллекции NFT на криптобирже Binance.

В социальных сетях португалец заявил, что в ближайшее время в самой популярной криптобирже мира выйдет уже четвёртая личная коллекция NFT. Купить её можно будет за реальные деньги в валюте.

NFT в криптвалюте – уникальное изображение, которое имеет особую ценность, оно не может повториться у другого пользователя.

Стоит отметить, что Роналду является лицом популярной криптобиржи Binance.