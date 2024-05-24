Моуринью провёл переговоры с новым клубом

Экс-наставник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может трудоустроиться в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом рапортуют журналисты портала Talksport.

Согласно сведениям источника, португальский специалист провел переговоры с боссами клуба «Аль-Кадисия». Последним местом работы «Особенного» была итальянская «Рома». Португалец покинул «волков» в январе текущего года. С того времени он находится в статусе безработного.

Ранее в прессе сообщалось, что в услугах Моуринью заинтересованы два представителя чемпионата Турции. Подписать португальца хотят «Бешикташ» и «Фенербахче».