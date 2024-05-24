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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду снова не забил, но лидирует в гонке бомбардиров

24 Мая 2024 • 09:32 Комментировать

Звездный центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не отметился голом во втором подряд поединке чемпионата Саудовской Аравии.

Накануне «Аль-Наср» на выезде противостоял «Аль-Рияду» в рамках 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. Криштиану покинул поле без забитых мячей. В предыдущем матче с «Аль-Хилялем» (1:1) 39-летний португалец также не смог поразить ворота соперника.

В текущем сезоне Роналду является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Нападающий принял участие в 30 поединках, отметившись 33 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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