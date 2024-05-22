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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Тренер рассказал, когда Неймар сможет вернуться на поле

22 Мая 2024 • 17:40 Комментировать

В октябре прошлого года нападающий «Аль-Хиляля» Неймар угодил в лазарет с серьёзной травмой колена. Звёздный бразилец не сможет восстановиться к началу следующего сезона. По словам главного тренера команды Жорже Жезуша, Неймар вернётся на футбольное поле не раньше осени.

«Обычно после таких травм восстанавливаются от 10 до 11 месяцев. Мы думаем, что Неймар сможет снова сыграть в сентябре или октябре», - сказал Жезуш, чьи слова приводит ESPN.

Отметим, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за бразильца невероятные 222 миллиона евро.

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Жорже Жезуш Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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