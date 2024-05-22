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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Моуринью может сменить профессию

22 Мая 2024 • 14:08 Комментировать

Жозе Моуринью уже больше четырёх месяцев находится без тренерской работы. В начале 2024 года известный португальский специалист был уволен из «Ромы» по причине плохих результатов команды.

В последнее время слухи связывали Моуринью с несколькими клубами. В их числе был клуб «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии, который повысился в классе и в следующем сезоне будет выступать в топ-дивизионе.

Согласно информации Sportitalia, Жозе Моуринью может получить в клубе «Аль-Кадисия» не должность главного тренера, а должность технического директора. То есть Особенный может сменить профессию.

Назван клуб, которому интересны Моуринью и Аллегри

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Аль-Кадисия
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