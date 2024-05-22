Моуринью может сменить профессию

Жозе Моуринью уже больше четырёх месяцев находится без тренерской работы. В начале 2024 года известный португальский специалист был уволен из «Ромы» по причине плохих результатов команды.

В последнее время слухи связывали Моуринью с несколькими клубами. В их числе был клуб «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии, который повысился в классе и в следующем сезоне будет выступать в топ-дивизионе.

Согласно информации Sportitalia, Жозе Моуринью может получить в клубе «Аль-Кадисия» не должность главного тренера, а должность технического директора. То есть Особенный может сменить профессию.

Назван клуб, которому интересны Моуринью и Аллегри