Тренер рассказал о восстановлении Неймара

Звездный форвард «Аль-Хиляля» Неймар не успеет восстановиться к началу предсезонной подготовки. Об этом рассказал главный тренер саудовского коллектива Жорже Жезуш.

«Неймар не будет готов к предсезонной подготовке», - передает слова специалиста RMC Sport.

Напомним, что бразильский нападающий находится в лазарете с осени прошлого года. Он восстанавливается после травмы крестообразных связок и мениска.

Неймар пополнил ряды «Аль-Хиляля» летом 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие всего в пяти встречах саудовского клуба, забил один мяч и сделал три голевые передачи.