Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Тренер рассказал о восстановлении Неймара

22 Мая 2024 • 10:22 Комментировать

Звездный форвард «Аль-Хиляля» Неймар не успеет восстановиться к началу предсезонной подготовки. Об этом рассказал главный тренер саудовского коллектива Жорже Жезуш.

«Неймар не будет готов к предсезонной подготовке», - передает слова специалиста RMC Sport.

Напомним, что бразильский нападающий находится в лазарете с осени прошлого года. Он восстанавливается после травмы крестообразных связок и мениска.

Неймар пополнил ряды «Аль-Хиляля» летом 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие всего в пяти встречах саудовского клуба, забил один мяч и сделал три голевые передачи.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Жорже Жезуш Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Клопп назвал лучшего тренера мира Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ» Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду»
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
10:22 · Саудовская Аравия
Тренер рассказал о восстановлении Неймара
21 Мая
12:32 · Франция. Лига 1
Бензема может вернуться в Европу - назван клуб
20 Мая
21:16 · Саудовская Аравия
Бензема разочарован – он хочет сменить клуб 1
17:34 · Саудовская Аравия
Назван клуб, которому интересны Моуринью и Аллегри
19 Мая
19:05 · Саудовская Аравия
Роналду оставил трогательное сообщение на платье своей любимой фото
08:09 · Англия. Премьер-лига
Криштиану Роналду категорично оценил шансы «Арсенала» стать чемпионом АПЛ
18 Мая
12:47 · Саудовская Аравия
Болельщики провоцировали Роналду кричалкой о Месси 1
17 Мая
09:33 · Испания. Ла Лига
Из команды Роналду может уйти известный футболист - названо имя
16 Мая
19:06 · Саудовская Аравия
Роналду: «Находиться на вершине в течение 20 лет – это невероятно» 4
19:01 · Саудовская Аравия
Роналду рассказал, что его мотивирует в 39 лет
18:54 · Саудовская Аравия
Роналду: Все хотят быть таким, как я
16:36 · Саудовская Аравия
Моуринью может вернуться к работе – назван клуб
15 Мая
18:11 · Англия. Премьер-лига
Салах и ещё один топ-игрок «Ливерпуля» - в списке трансферных целей клубов Саудовской Аравии слухи
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» готов потратить большие деньги ради трансфера Фернандеша
11:22 · Испания. Ла Лига
Мане может перейти в испанский клуб - известно название
Все новости