Бензема разочарован – он хочет сменить клуб

Нападающий Карим Бензема разочарован в Саудовской Аравии. 36-летний француз недоволен плохими условиями в местной лиге, а также отсутствием профессионализма в некоторых областях. Своё разочарование обладатель «Золотого мяч» - 2022 выразил друзьям во время недавнего визита в Мадрид. Учитывая ситуацию, Бензема хотел бы сменить клубную прописку, пишет Relevo.

В то же время Бензема понимает, что уйти из «Аль-Иттихада» ему будет сложно, учитывая контракт до 2026 года и зарплату в 200 миллионов евро. В клубе считают, что Бензема ещё не оправдал вложения, проведя мало игр (29). При этом трансфер может ускорить подписание «Аль-Иттихадом» другой большой звезды (например, Мохамеда Салаха).