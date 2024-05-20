Назван клуб, которому интересны Моуринью и Аллегри

«Аль-Иттихад» ищет нового главного тренера для команды. Как стало известно Maisfutebol, список кандидатов саудовского клуба на эту должность возглавляют два известных тренера – Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.

Моуринью не имеет тренерской работы уже больше четырёх месяцев после январского ухода из «Ромы». Аллегри, в свою очередь, оказался без клубной прописки на днях после увольнения из «Ювентуса».

За «Аль-Иттихад» выступают несколько известных в Европе футболистов, в частности экс-звезда «Реала» Карим Бензема.

«Аль-Иттихад» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице саудовской лиги.