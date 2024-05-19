Джорджина Родригес, вторая половинка форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, приняла участие в показе мод. Девушка надела длинное красное платье, на передней части которого можно увидеть фамилию Роналду и его игровой номер – семёрку.

На одной из фото можно заметить автограф Роналду, оставленный и на задней части платья. Криштиану не просто расписался, а ещё и оставил трогательное сообщение.

«Для любви всей моей жизни», - написал Роналду.

Криштиану Роналду 39 лет, его действующий контракт с саудовским «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Ближайшим летом Роналду выступит на чемпионате Европы со сборной Португалии.

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