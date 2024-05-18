Болельщики провоцировали Роналду кричалкой о Месси

В поединке 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на своем поле встречался с «Аль-Хилялем». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Стоит отметить, что по ходу встречи болельщики гостей скандировали имя Лионеля Месси, пытаясь вывести из себя португальского нападающего хозяев Криштиану Роналду. В прошедшей встрече 39-летний бомбардир отметился голевой передачей.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду сыграл 29 матчей. Нападающий записал на свой счет 33 гола и 11 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром лиги.

Криштиану Роналду установил новый рекорд