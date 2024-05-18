Криштиану Роналду установил новый рекорд

В рамках 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» расписал мировую с «Аль-Хилялем» со счетом 1:1. Результативную передачу в прошедшей встрече отдал нападающий Криштиану Роналду.

39-летний португалец стал рекордсменом местного чемпионата по результативным очкам за сезон. На его счету 44 балла по системе «гол+пас». Криштиану превзошел достижение Абдерразака Хамдаллу, в активе которого было 43 очка в сезоне-2018/2019.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 29 матчей. Опытный нападающий записал себе в актив 33 гола (восемь – с пенальти) и 11 результативных передач.