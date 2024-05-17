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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду быстро ассистировал, Мане поздно привёз пенальти: «Аль-Наср» похоронил сумасшедшую победную серию «Аль-Хиляля»

17 Мая 2024 • 23:06 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
1:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд

В пятничном суперматче встречались два футбольных монстра Саудовской Аравии. «Аль-Наср» в дерби играл дома против «Аль-Хиляля». Команда, не терявшая очки в восьми предыдущих турах, принимала новоиспечённого чемпиона, имевшего 24-матчевую победную серию в турнире.

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд1:1Аль-Хиляль Эр-Рияд
(1:0) Отавио Эдмилсон1'  
  90'Митрович Александар (1:1)
Оспина ДавидАль-Ганам СултанАлавжами АлиЛапорт Эмерик  68'Теллес АлексАль-Хайбари Абдулла  87'Яхья Айман 74' (Аль-Хассан Али ( 74') Отавио Эдмилсон 83' (Аль-Наджи Сами ( 83') Брозович Марсело  65'Мане Садио  41'Роналду Криштиану
Запасные: Аль-Алива АбдулазизАль-Немер МешариАль-Бушайль НавафВалид АбдуллаАль-Фатил Мохаммед IIАль-Сулейхим АбдулмаджидАль-Амри Абдулела
Буну ЯссинАбдулхамид СаудАль-Тамбакти ХассанАль-Булаихи АлиАль-Бурайк Мохаммед 72' (Аль-Фарадж Салман ( 72') Невеш Рубен  36'Канно Мохамед  24' 57' (Аль-Давсари Нассер ( 57') Ричард Майкл 90' (Джахфали Мохаммед ( 90') Милинкович-Савич Сергей  63'Малком ФилипеМитрович Александар
Запасные: Аль-Малки АбдуллелаАль-Хамдан АбдуллаАль-Давсари ХалифаАль-Овайс МохаммедАль-Кахтани МохаммедАль-Шехри Салех
17 мая. Стадион "Аль-Аввал Парк".

«Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии в прошлую субботу. Это не стало, конечно, никаким откровением. Всё давно к этому шло. Вопрос был только в дате, когда «Аль-Хиляль» станет математически недосягаем для «Аль-Насра». Для того также уже застолблено до конца чемпионата одно из мест таблицы – второе. Так что турнирной подоплёки не было.

Три предыдущих очных матча (включая товарищеский) «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю» – после победы в августе в рамках Клубного кубка арабских чемпионов. Соответственно, зуб приличный вырос у «Аль-Насра» на «Аль-Хиляль». Громко хлопнуть дверью в завершающемся розыгрыше чемпионата для «рыцарей Неджда» было делом чести.

Настрой команда Луиша Каштру реально продемонстрировала запредельный. Вторая минута началась со счёта 1:0. «Аль-Наср» отличился уже на 20+ секундах. Оспина выбил мяч от ворот, Мане с левого фланга отдал к центру на Криштиану, который продлил на Отавио, а тот издали внедрил мяч в правую девятку.

«Аль-Хиляль» не мог гордо поднять голову под таким прессом. Роналду должен был скоро зажигать свою фамилию на табло, но пробил плохо. Влёт прикладывался многократный обладатель мяча в левый угол, но не попал в сетку даже с внешней стороны. А желания у хозяев действительно было много.

На следующей минуте – перспективная контратака хозяев после отбора в центре поля. Яхья в центре поля отнял мяч у аль-Булаихи и отпасовал на Роналду. Тот подбросил высокий черпачок почти с правого угла вратарской, но недокинул мяч до Мане. Уже через семнадцать секунд Криштиану ударял рыбкой – значительно выше створа.

«Аль-Хиляль» немного пришёл в себя, но ничего в атаке не показывал, кроме заработка стандартов. Роналду же угробил отличный момент, пробив левее створа на простреле с правого фланга. Также головой Криш не угодил в ворота. Ещё ближе к перерыву Милинкович-Савич после обыгрыша с Малкомом с рикошетом не попал в левый угол.

Во втором тайме уже пошла другая картина. «Аль-Наср» перестроился на оборонительный вариант и занимался сдерживанием. Милинкович-Савич был близок к взятию ворот, пробивая со второго этажа с острого угла. Но мимо. Гол вроде как назревал, но Митрович послал мяч головой выше створа, а дальше гол стал назревать в другие ворота.

Роналду ударил после прострела с правого фланга, и Буну сделал сэйв. Потом экс-вратарь «Севильи» спас «Аль-Хиляль» на угловом, а аль-Хайбари добил мимо. Снова вернулись гости к атакам и в добавленное время через ВАР добились пенальти. Мане отмахнулся от соперника на грани линии штрафной, и Митрович реализовал одиннадцатиметровый в левый угол (1:1).

Ответный гол произошёл на 90+10-й минуте. На том и порешили. «Аль-Хиляль» становится каким-то заколдованным клубом для «Аль-Насра». Но всё равно прервалась чудесная серия «Аль-Хиляля» из 24 подряд побед в рамках чемпионата. «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» ещё схлестнутся в текущем мае – в финале Кубка Короля.

Кирилл Иванцов

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Криштиану Роналду Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги

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