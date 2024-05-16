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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду: «Находиться на вершине в течение 20 лет – это невероятно»

16 Мая 2024 • 19:06 Комментировать (1)

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своём игровом уровне.

«Я горжусь тем, что до сих пор выступаю на самом высоком уровне. Это здорово, это меня мотивирует. Если вы посмотрите на мою карьеру за последние 20 лет, то мой уровень всегда был высок. Находиться на вершине в течение 20 лет – это невероятно. Я делаю это и продолжаю это делать. Для меня это большое достижение», - сказал Роналду в подкасте Whoop.

За «Аль-Наср» Криштиану Роналду выступает с начала 2023 года. Действующий контракт 39-летнего португальца рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
16 Мая 2024 в 19:23
Молодец Роналду.
Но уже надоел ...
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