Роналду: «Находиться на вершине в течение 20 лет – это невероятно»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своём игровом уровне.

«Я горжусь тем, что до сих пор выступаю на самом высоком уровне. Это здорово, это меня мотивирует. Если вы посмотрите на мою карьеру за последние 20 лет, то мой уровень всегда был высок. Находиться на вершине в течение 20 лет – это невероятно. Я делаю это и продолжаю это делать. Для меня это большое достижение», - сказал Роналду в подкасте Whoop.

За «Аль-Наср» Криштиану Роналду выступает с начала 2023 года. Действующий контракт 39-летнего португальца рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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