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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду рассказал, что его мотивирует в 39 лет

16 Мая 2024 • 19:01 Комментировать
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1 3.60 X 3.95 2 1.82
17.05 21:00

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду находится в великолепной форме и постоянно бросает себе вызовы даже в 39 лет. Звёздный португальский футболист рассказал, что его мотивирует.

«Моя самая большая мотивация – продолжать играть. Нелегко находиться на таком уровне. Я хочу продолжать забивать голы, быть в хорошей форме, конкурировать с молодыми львами, которые хотят показать, что они сильнее и быстрее меня. Мне нужно быть очень хорошо готовым не только физически, но и морально. Это вызов», - сказал Роналду в подкасте Whoop.

Отметим, что летом Криштиану Роналду выступит за сборную Португалии на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД
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