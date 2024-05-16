Роналду рассказал, что его мотивирует в 39 лет

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду находится в великолепной форме и постоянно бросает себе вызовы даже в 39 лет. Звёздный португальский футболист рассказал, что его мотивирует.

«Моя самая большая мотивация – продолжать играть. Нелегко находиться на таком уровне. Я хочу продолжать забивать голы, быть в хорошей форме, конкурировать с молодыми львами, которые хотят показать, что они сильнее и быстрее меня. Мне нужно быть очень хорошо готовым не только физически, но и морально. Это вызов», - сказал Роналду в подкасте Whoop.

Отметим, что летом Криштиану Роналду выступит за сборную Португалии на Евро-2024.

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