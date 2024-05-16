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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду: Все хотят быть таким, как я

16 Мая 2024 • 18:54 Комментировать

Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался насчёт каждодневной работы над собой.

«Талант без труда – ничто, как и труд без таланта. Они должны работать одновременно. У меня есть и то, и другое. Не могу сказать, чего у меня больше. Маленькие детали будут иметь значение. Стабильность – самое сложное. Каждый хочет быть Криштиану, но это очень сложно. Дисциплина – трудная вещь.

Все мы люди, и иногда я тоже борюсь со своим разумом. Конечно, мне не нравится ходить в спортзал каждый день, но это нужно делать», - сказал Роналду в подкасте Whoop.

Криштиану Роналду 39 лет, его действующий контракт с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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