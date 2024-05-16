Моуринью может вернуться к работе – назван клуб

В следующем сезоне «Аль-Кадисия» будет выступать в топ-дивизионе Саудовской Аравии. Амбиции клуба достаточно высоки, о чём говорит уже тот факт, что целью «Аль-Кадисии» является приглашение Жозе Моуринью. О том, что клуб хочет пригласить титулованного португальца, рассказывает Transfer News Live со ссылкой на MailSport.

Судя по всему, от «Аль-Кадисии» ближайшим летом можно ожидать не только приглашения Моуринью, но и громких трансферов.

Отметим, что Жозе Моуринью находится без тренерской работы с января после увольнения из «Ромы» по причине неудовлетворительных результатов.